Гітарист британської групи Radiohead Ед O'браєн розповів, що вже 10 днів відчуває симптоми коронавируса

51-річний музикант заявив, що напевно підхопив заразу, передає Uproxx.

"Я прогуглив це минулої ночі, і це класичні симптоми коронавірусу. Так, я заразився, але я справляюся. Відчуваю себе краще і залишаюся в гарному настрої. Для таких, як я, це просто важкий грип. Я жодним чином не в небезпеці. Я в основному сиджу на вулиці весь день, тому що погода чудова. Це перше сонце, яке у нас з'явилося цієї весни. Все не так погано", - заявив він.

Пізніше в своєму Instagram о'брайен уточнив, що не проходить перевірку на коронавірус, оскільки що "дістати тест непросто". Більш того, він вважає, що тестування слід проводити тільки у літніх і вразливих людей.

"Я очікую повного одужання і, звичайно ж, перебуваю в ізоляції", - запевнив він шанувальників.

Нагадаємо, раніше коронавірус підхопила зірка Голлівуду Том Хенкс і його дружина.

63-річний Хенкс і його дружина звернулися за медичною допомогою, коли в Квінсленді у них з'явилися симптоми застуди, написав актор у Instagram.

Пара була на Золотому березі Квінсленда, де Хенкс працював над фільмом про життя Елвіса Преслі.

Також повідомлялося, що популярний голлівудський актор Ідріс Ельба, якого кілька років тому визнали найсексуальнішим чоловіком року, підхопив коронавірус. Артист зазначив, що симптомів у нього немає, але тест показав позитивний результат. Ідріс Ельба додав, що знаходиться на ізоляції.

Нагадаємо, Куриленко, Хенкс та інші зірки, які захворіли коронавірусом: фото з «ув'язнення»

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