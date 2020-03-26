Надя с супругом показали, как выглядят в реальной жизни без притворства

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вместе с знаменитым супругом Владимиром Дантесом появилась в домашнем виде перед камерами

Артист вместе с супругой решил пообщаться с фанатами, ответить на наиболее провокационные и интересные вопросы, а также просто подурачиться в прямом эфире в социальной сети Инстаграм. Во время карантина, который Владимир соблюдает с супругой, звезды также показали себя в естественном виде, пишет Politeka.

На своей странице Владимир показал фото с Надей, которая позировала в нежно-розовом халате с забавным принтом. Звезда уложила волосы по-простому: завязала два хвостика по бокам и показала лицо без макияжа. Владимир же появился в светлой рубашке с подвернутыми на предплечьях рукавами и поднятым воротником. Волосы артиста спутаны и взъерошены, что придало ему немного детского вида.

«В инста будет совместный прямой эфир с мечтой миллионов, да что там миллионов...МИЛЛИАРДОВ! Со мной!!!))) Информация прозвучала на правах рекламы. До встречи!!!», - написал Дантес под постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Побрился - снова 20-летний!!», «Вы сохраните ефир? Очень жду😍», «Шок новость «Прямой Карантин с красавчиком» 💪🏻💪🏻💪🏻🔥», «У Дантеса такие волосы густые, не то что у Нади... Завидую❤️❤️❤️», «Класс. Очень долго ждала», «❤️❤️❤️❤️Какие милые 😂», «Верни бороду, это уже не смешно!», «Дантес красивее Нади 🙈🙈🙈😁😁😁😅😅😅».

Напмним, по возвращению из отпуска Надя также успела удивить новой сменой имиджа. Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет.

К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры звезды. Многие фанаты любят делиться архивными кадрами Нади, которые им больше всего и понравились.

На старом кадре Надя позировала вместе с любимым супругом в милом и домашнем виде. При этом на довольно давнем фото артистка была еще с рыжеватыми волосами, чем немало порадовала поклонников.

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