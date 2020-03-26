Регина Тодоренко показала новые кадры из семейной фотосессии с сыном Майклом
Как известно, Тодоренко является любительницей устроить съемки в рамках рекламы того или иного продукта. Буквально через пару месяцев после рождения сына, звезда устроила ребенку рекламную фотосессию подгузников, о чем активно сообщала в Инстаграм. Сегодня же кадры одной из последних съемок появились на фан-аккаунте Регины, пишет Рoliteka.net.
На представленных фото звезда позировала в светлой майке без рукавов свободного кроя и в салатового цвета домашних брюках. На втором фото артистка позировала в пастельного оттенка майке с удлиненным рукавом.
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А вот ее повзрослевший сынок был в обычных подгузниках и счастливо улыбался на камеру. Примечательно, что под похожим фото на странице самой звезды поклонники отметили: артистка совсем не похожа с сыном, также как и ее супруг, Влад Топалов.
Ранее звезда представила несколько кадров в социальной сети Инстаграм, на которых появилась в необычном платье, полностью расшитым пайетками и подчеркнувшим ее талию. Причем в подписи звезда оставила топ самых популярных неприятных комментариев, которые ей зачем-то оставляют хейтеры:
«#кривляка «Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная», «хватит дергаться», «как проститутка себя ведёт» «раньше ты была простая, а теперь....», «пока муж с ребёнком, она жопой крутит», «я бы вдул» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас! Обещаю быть лучше 🙏🏻 Вы - мой мотиватор, мой стимул, моя любовь!», - довольно иронично подписала новые фото артистка.
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