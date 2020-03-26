55-летняя певица Таисия Повалий рассказала, чем занимается дома, вернувшись в Украину из России

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм страхами за свое здоровье. Оказалось, она уже длительное время никуда не выходит.

Таисия старается гнать прочь от себя плохие мысли: "Я уже почти два месяца сижу с родными, занимаюсь зарядкой и музыкой! 💓💓💓💓💓 И это Счастье для меня!😘😘😘😘😘 Знаю, нельзя пребывать в страхе и сомнениях, можно себя довести до упадка сил и потери желания двигаться дальше! Поэтому, мы помним, что главное — Здоровье! Только здоровый образ жизни!"

Поклонники кинулись утешать Таисию.

"Таечка прекрасная, набирай позитива и здоровья в кругу семьи, однажды всё изменится к лучшему"

"Уже не так страшен коронавирус, как тот момент, а что же будет дальше?.. И все эти мысли, конечно, совсем не вдохновляют и не заряжают🤷‍♀️Поэтому, Дай Бог, чтобы для нас всех - это все было с наименьшими потерями🙏"

"А нам Таечка некогда дома сидеть,работаем не покладая рук в обычном режиме, карантин нам только снится))"

"Альбом от которого настроение повышается сразу на 150%❤️ Такой маленький глоточек позитива🙂 Сам вирус не страшен, как то что творится с людьми"

До этого Повалий напугала фанатов фото в маске и инвалидном кресле. Артистка еще в феврале сообщила о том, что травмировала ногу и была вынуждена обратиться за помощью в больницу.

"Без паники! Сделала МРТ, косточка таки моя повреждена, 5 недель доктор сказал не становиться на ногу!", - делилась певица с фанатами в Инстаграм. К слову, травму она получила дома - "на ровном месте, подвернув ногу".

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Также Politeka сообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.