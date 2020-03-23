40-летняя украинская актриса Ольга Куриленко, которая много лет живет и работает за рубежом, заразилась коронавирусом и поделилась подробностями, что чувствовала и как лечилась

Актриса описала ситуацию в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, Куриленко рассказала, что подхватила COVID-19 приблизительно 9 марта. О том, что она больна, девушка впервые сообщила в соцсети 16 марта - началось все с общей слабости и температуры.

По состоянию на 22 марта, по словам Ольги, она практически полностью излечилась и даже начала проводить время с сыном. Звезда опубликовала свежий снимок, на котором она держит ребенка на руках, сидя в кресле-качалке. При этом у нее на лице все еще маска.

"🙏 Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! 💪", - поделилась Ольга под этим фото.

Пост актрисы вызвал ажиотаж среди пользователей. Многие в комментариях расспрашивают, была ли она в панике и как дела у ее пожилой матери - не заразилась ли, случаем, ведь, как известно, пенсионеры намного хуже молодых переносят коронавирус.

"Скажите пожалуйста,Вы были в панике эти дни и как себя успокаивали ?" - "когда температура около 39 даже если хочешь быть в панике, то не можешь 😰 я просто лежала пластом и надеялась, что все пройдёт 🙏"

"Почему доктора отпустили домой или это лёгкая форма.?? Говорят вирус даёт воспаление лёгких. Олечка надеюсь у Вас все хорошо😟😨 😘" - "у меня была средняя форма, поэтому я не нуждалась в госпитализации. Слава Богу!"

"У меня похожие симптомы были в феврале. Я думал, что обычная простуда. Неделю было тяжело. Иногда сдавливает горло так, что невозможно дышать. Похоже в России эта эпидемия появилась раньше и многие уже успели переболеть, даже не догадываясь, чем именно"

"А Ваша мама, она не заболела? Она же наверное уже в возрасте?" - "Я маме полностью запретила приходить ко мне и не видела ее 2 недели. Мама также не выходила на улицу все это время и ни с кем не общалась. Пока все хорошо 🙏"

До этого мы рассказывали, что Куриленко не стали госпитализировать в больницу, так как не хватило мест. Из лекарств ей прописали парацетамол и ряд витаминов.

"Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами", - делилась Куриленко в Инстаграм.

Напомним, Куриленко, звезда "Игры престолов" и другие знаменитости, которые болеют коронавирусом

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