Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева устроила домашнюю тренировку, засняв все в приложении "Тик-Ток"

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори певица опубликовала несколько кадров, отснятых специально в подростковом приложении. Надя показала спортивную фигуру в новом костюме серо-черного цвета, пишет Politeka.

На представленном снимке Надя показала стройную и довольно худую фигуру в стильном костюме. При этом в ее аккаунте появился также ролик, сделанный во время занятия.

Надя мило подурачилась под песню «Карантин», покружилась перед камерой и похвасталась пластикой при помощи парочки танцевальных движений. При этом Надя несколько раз забвно покрутилась вокруг себя, от души забавляясь под новую песню.

Стоит также отметить, Надя не так давно рассказала о своих главных правилах для хорошей жизни:

"Правило первое – планировать все, правило второе – помнить о личной жизни, правило третье – отдыхать, правило четвертое – ценить близких, правило пятое – заниматься любимым делом, правило шестое – ухаживать за кожей лица, правило седьмое – находить то, что вдохновляет, правило восьмое – создавать себе маленькие радости".

До этого Владимир Дантес вместе с супругой решил пообщаться с фанатами, ответить на наиболее провокационные и интересные вопросы, а также просто подурачиться в прямом эфире в социальной сети Инстаграм. Во время карантина, который Владимир соблюдает с супругой, звезды также показали себя в естественном виде.

На своей странице Владимир показал фото с Надей, которая позировала в нежно-розовом халате с забавным принтом. Звезда уложила волосы по-простому: завязала два хвостика по бокам и показала лицо без макияжа. Владимир же появился в светлой рубашке с подвернутыми на предплечьях рукавами и поднятым воротником. Волосы артиста спутаны и взъерошены, что придало ему немного детского вида.

«В инста будет совместный прямой эфир с мечтой миллионов, да что там миллионов...МИЛЛИАРДОВ! Со мной!!!))) Информация прозвучала на правах рекламы. До встречи!!!», - написал Дантес под постом.

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