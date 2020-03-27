Информации совсем мало

Вслед за Львом Лещенко в подмосковную клинику госпитализировали Игоря Николаева

Об этом пишет Газета.ру.

Еще вчера, 26 марта, в российских СМИ появилась информация, что композитор и музыкант Игорь Николаев угодил в больницу в Коммунарке, которую переоборудовали для больных коронавирусом.

Журналисты сразу связались с бывшей возлюбленной композитора Наташей Королевой, но артистка была немногословна.

Наташа Королева призналась, что в последнее время не общалась с бывшим любовником и не знает о его состоянии здоровья.

"Сейчас очень много ложной информации. Сначала перепроверяйте информацию, а не то, что ходят слухи", - добавила она.

Через время журналисты связались с официальным представителем Игоря Николаева, но и она предоставила мало информации.

"Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава богу, выздоравливаем", – заявила Юлия в комментарии журналистам, передает 360tv.

Не комментирует слухи и жена музыканта Юлия Проскурякова. В своем Instagram последнюю публикацию она делала несколько дней назад.

Стоит отметить, что вчера в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации известного российского композитора Игоря Николаева.

Его якобы с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали в Коммунарку, которую ранее специально переоборудовали для таких больных.

"У музыканта диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении.

Напомним, что Наташа Королева разукрасила себя до неузнаваемости и напугала видом: "Что за гуманоид?".

Как сообщала Politeka, Королева ошарашила новой внешностью: эксперт раскрыл секрет звезды, "на любителя".

Также Politeka писала, что страшное ЧП случилось с Пугачевой посреди дороги, Николаев выдал подробности.