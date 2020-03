View this post on Instagram

Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет.👍 Здорово, что баня у меня дома и это спасение от сидения на месте. Хотя на месте я Тине сижу и поддерживаю форму в домашнем театре каждый день. А контраст температур бани, льда и холодной воды придают тонус и очищение.👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy