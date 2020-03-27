Известная балерина Анастасия Волочкова устроила ночные развлечения в купели перед домом

Балерина представила провокационное видео, на котором традиционно позировала в купели в едва ли заметном нижнем белье без верха. При этом для приличия Волочкова прикрыла грудь банным веником и рассказала, как оздоровляется в период карантина, пишет Politeka.net.

Сама артистка уже многие годы пропагандирует оздоровление в купели и отдых в бане. По ее словам, она очень рада, что в ее дворе есть личная баня и купель, которой наслаждается в любое время года.

Артистка рассказала в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм, что таким образом, купаясь в купеле со льдом, она "борется с коронавирусом". Причем в самом видео Анастасия едва ли не уронила льдины, что держала в руке и тот самый веник, которым прикрывалась.

«Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет.👍 Здорово, что баня у меня дома и это спасение от сидения на месте. Хотя на месте я не сижу и поддерживаю форму в домашнем театре каждый день. А контраст температур бани, льда и холодной воды придают тонус и очищение.👍», – написала Волочкова.

До этого Анастасия Волочкова устроила фотосессию, прикрыв главное сумкой модного бренда. Балерина представила провокационное фото, на котором позировала в одном халате с цветным принтом и с модной сумочкой в руках. Звезда снялась в пикантной фотосессии в рамках продвижения модного бренда, представителем которого стала совсем недавно.

Так, в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм балерина решила представить новое фото, привлекающее к себе внимание необычным стилем. В рамках рекламной фотосессии артистка сменила прическу, уложив свои волосы большим количеством лака. На Анастасии из одежды - лишь тонкий халат с необычным ярко-голубым принтом. На ее ногах - неизменная обувь - пуанты с атласными завязками.

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