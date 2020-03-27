Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала нічні розваги в купелі перед будинком

Балерина представила провокаційне відео, на якому традиційно позувала в купелі в ледь помітній нижній білизні без верху. При цьому для пристойності Волочкова прикрила груди банним віником і розповіла, як оздоровлюється в період карантину, пише Politeka.net.

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Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет.👍 Здорово, что баня у меня дома и это спасение от сидения на месте. Хотя на месте я Тине сижу и поддерживаю форму в домашнем театре каждый день. А контраст температур бани, льда и холодной воды придают тонус и очищение.👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy

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Сама артистка вже багато років пропагує оздоровлення в купелі і відпочинок в лазні. За її словами, вона дуже рада, що на її подвір'ї є особиста лазня і купіль, якій насолоджується в будь-який час року. 

Артистка розповіла в цей раз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що таким чином, купаючись в купелі з льодом, вона "бореться з коронавірусом". Причому в самому відео Анастасія ледь не впустила крижини, що тримала в руці і той самий віник, якими прикривалася. 

«Ось ще один спосіб захисту від недуг. Російська лазня і крижана купіль. Я загартовуюся з дитинства і це підтримує імунітет.👍 Здорово, що лазня у мене вдома і це порятунок від сидіння на місці. Хоча на місці я не сиджу і підтримую форму в домашньому театрі кожен день. А контраст температур лазні, льоду і холодної води надають тонус і очищення.👍», – написала Волочкова.

До цього Анастасія Волочкова влаштувала фотосесію, прикривши головне сумкою модного бренду. Балерина представила провокаційну фото, на якому позувала в одному халаті з кольоровим принтом і з модною сумочкою в руках. Зірка знялася у пікантній фотосесії в рамках просування модного бренду, представником якого стала зовсім недавно.

Так, цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram балерина вирішила подати нове фото, привертає до себе увагу незвичайним стилем. В рамках рекламної фотосесії артистка змінила зачіску, уклавши свої волосся великою кількістю лаку. На Анастасії з одягу лише тонкий халат з незвичайним яскраво-блакитним принтом. На її ногах - незмінна взуття - пуанти з атласними зав'язками. 

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