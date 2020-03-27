Известная певица Алина Гросу появилась в жарком имидже на стильном фото из отдыха

Алина решила придерживаться режима карантина, также как и многие другие звезды. Поэтому на своей странице в социальной сети Инстаграм она активно показывает свой ленивый домашний отдых, делится рецептами и напоминает о лучших музыкальных композициях, сообщает Politeka.

В этот раз Алина представила стильное фото из отдыха, на котором засветилась в черной ветровой куртке с массивными кедами на шнуровке. Волосы звезды привычно завязаны в высокий хвост, а глаза скрыты за солнцезащитными очками.

«Везде информация о вирусе, все заперты дома... в новостной ленте и постах редко прочтёшь что-то позитивное... А так хочется о хорошем... Давайте лучше помечтаем, представим, что у нас обычный, но сказочный день, где бы вы хотели сейчас оказаться?)) в какой стране? С кем?)», - пишет Алина под новым фото.

Поклонники тут же ответили:

«В Калифорнии», «Солнце будь всегда на позитиве не взирая ни на что!!!!!!э», «Ты танцуешь в белых Найки????😁», «Хотя да Алина говорит вещи 👍 надо быть на позитиве, и искать в это плюсики😁 хотя бы начнем с того что я уже какой день наблюдаю ситуацию что люди никуда не торопятся 😁 у многих есть время погулять (много времени) и сделать очень много дел по дому🤭 и конечно же берегите себя ✌️», "От вируса на крышу залезла?" «С семьёй на отдыхе💖», «В Измаиле с родными!».

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Алина Гросу показала ролик в Инстаграм.

На кадрах Гросу позирует в красном пиджаке или чем-то подобном. Она сидит на стуле за пианино. Образ Алина дополнила украшениями на шее и руке, а также распущенными волосами. Певица рассказала, чем можно заниматься во время карантина в Украине.

"Вы дома. И мы с вами. Чем занимаетесь в карантин?", - написала Алина.

Фанаты успели поставить почти 50 тысяч лайков и написали несколько комментариев.

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