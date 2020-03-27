Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева снялась в стильной фотосессии вместе с коллегой Позитивом

В этот раз на фан-странице в социальной сети Инстаграм появились кадры со съемок Нади и Алексея в спортивном стиле. Звезды появились в ярко-розовом и фиолетовых костюмах в рамках рекламной фотосессии и приятно удивили поклонников удачными образами, пишет Politeka.

Так, на двух преставленных кадрах Надя и Алексей позировали в сдержаных нарядах кислотно-ярких оттенков, а дополнили свои образы такого же стиля верхней одеждой. Алексей позировал в желтой куртке на замке, а Надя в ветровом плаще едва ли заметного серебристо-голубого оттенка.

Примечательно, что на представленном кадре также можно заметить старую прическу Нади - волосы артистки намного длиннее тех, что сейчас, а также теперь видно, что цвет волос очень светлый. На снимке Надя с волосами, уложенными в аккуратные волны, ярко улыбается и корчит "рожицы" вместе с Позитивом.

В комментариях поклонники так и не смогли определить, какое из двух фото нравится им больше, поэтому на фан-странице под постом фанаты разделились во мнениях. Однако многие отметили, что снимки "очень горячи".

До этого Владимир Дантес вместе с супругой решил пообщаться с фанатами, ответить на наиболее провокационные и интересные вопросы, а также просто подурачиться в прямом эфире в социальной сети Инстаграм. Во время карантина, который Владимир соблюдает с супругой, звезды также показали себя в естественном виде.

«В инста будет совместный прямой эфир с мечтой миллионов, да что там миллионов...МИЛЛИАРДОВ! Со мной!!!))) Информация прозвучала на правах рекламы. До встречи!!!», - написал Дантес под постом.

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