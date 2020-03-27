Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин умилил сеть новым видео с ихним сыном Гарри

Кадрами шоу-мен поделился на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

На видео Гарри, сидя за столом, рассказывает о форуме любви, которая, к слову оказалась довольно непростой. Также мальчик очень заразительно смеется.

Милые семейные кадры с сыном Пугачевой не оставили равнодушными пользователей сети.

«Чудо же папино и мамино», «Боже какое чудо ребенок», «Ой такой сладкий», «На папу так похож», «Смех заразительный. Красавчик», «Молодчинка :) нереально смешно», «Такие дети красивые», «Мощь», «Маленький профессор!», «Какой у него смех классный», - пишут в комментариях.

Напомним, двойняшки Гарри и Лиза родились у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в 2013 году.

Детей вынашивала суррогатная мать, но это биологические дети Аллы и Максима. Малыши Аллы Пугачевой родились из яйцеклетки, которую она заморозила 11 лет назад, когда она уже была вместе с Максимом, но еще не вышла за него замуж официально.

Врачи роддома рассказывали, что Пугачева принимала очень активное участие в кормлении малышей, в пеленании, приезжала в госпиталь каждый день, беседовала с врачами. Персонал запомнил ее как очень заботливую маму.

Напомним, Пугачева и Галкин показали подросших детей, но на видео заметили опасную деталь.

Как сообщала Politeka, известный продюсер набросился на Пугачеву, Галкин не выдержал.

Также Politeka писала, что муж Пугачевой Максим Галкин похвастался архивным видео с детьми: "Лизу вообще не узнать".