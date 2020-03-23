Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, восхитил публику архивным видео

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим роликом в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал вместе с Гарри и Лизой, когда им, скорее всего, не было еще и года (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). В кадре семейка на пикнике, троица расположилась на расстеленном коврике: отец лежит на спине, а малыши играются рядом. В белокурой кучерявой девочке трудно узнать нынешнюю Лизу, да и Гарии, конечно, тоже заметно "возмужал".

"Уж простите за банальность, но как летит время! Когда я рос, фразы мамы про то, что вот совсем недавно я был маленьким и славным, а сейчас мол уже здоровый лоб, казались мне частью родительской сентиментальности, а теперь понимаю это ощущение щемящей беспомощности от бесповоротности изменений в любимых человечках, каждую минуту общения с которыми ты хочешь запечатлеть в сердце! #любимыедети", - тепло подписал кадры Галкин.

За час поклонники успели поставить более 320 000 "сердечек", не удержавшись от комментариев под этим "мимимишным" роликом.

"Карапузы какие были😅💖💖"

"Какая Лиза смешная🤣"

"Лиза ❤️причёска 😌❤️"

"Какие милейшие пупсики😇😍"

"Какие они милые😍!!! Сладкие малыши!!!! Как же быстро летит время"

"Лизу вообще не узнать"

Ранее мы сообщали, Галкин огорошил публику необычным занятием в ванной. Артист уединился, чтобы помыть руки (по совету медиков из-за карантина - долгие полминуты), а заодно и почитать наизусть Гете на немецком языке.

Комик рассказал о новом челлендже в соцсети: читать стихи, пока моешь руки, - и передал его певицам Регине Тодоренко, Лолите Милявской и Полине Гагариной.

"Мыть руки надо долго – так давайте читать под это дело стихи! Я принимаю эстафету от @bastaakanoggano и передаю её неповторимым девчонкам... В универе я играл Мефистофеля, забыть я это не могу, поэтому вываливаю на вас самого что ни на есть Гёте...", - поделился артист.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает