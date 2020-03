View this post on Instagram

Уж простите за банальность, но как летит время! Когда я рос, фразы мамы про то, что вот совсем недавно я был маленьким и славным, а сейчас мол уже здоровый лоб, казались мне частью родительской сентиментальности, а теперь понимаю это ощущение щемящей беспомощности от бесповоротности изменений в любимых человечках, каждую минуту общения с которыми ты хочешь запечатлеть в сердце! #любимыедети