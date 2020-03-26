Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин ответил продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину на заявление о том, что у Примадонны есть собственная нефтяная скважина

Галкин отреагировал на такое заявление в социальной сети.

По словам Разина, у многие известные артисты РФ являются владельцами нефтяных скважин в Ханты-Мансийском автономном округе. Он добавил, что тоже получил предложение от «очень большого начальника одной из ведущих компаний по добыче нефти» обзавестись такой скважиной.

Среди владельцев нефтяных скважин он в частности назвал Пугачеву и Киркорова, отметив, что доход они получают впечатляющий. Имена других знаменитостей называть он не стал.

По словам Разина, скважина Пугачевой находится в городе Нефтеюганск.

"Но, поверьте, это очень известные люди. Они с нефтяниками дружат. И они им в знак благодарности подарили по скважине. А это очень большой ежедневный доход, очень большой», — передает Разин слова своего собеседника.

При этом он он не уточнил, что ответил на такое заманчивое предложение.

Продюсер обвинил Пугачеву в чрезмерной жадности. Досталось и Софии Ротару.

«Ну куда им еще больше денег, скажите? Но жадность не останавливает человека. Поэтому видите, что творят? Что Пугачева, что Ротару всегда были такими. Они о здоровье не думают, только о том, как хапнуть побольше», — заявил Разин.

Такие слова не оставил без внимания муж Пугачевой — Максим Галкин.

«Адресок скважины не подкинете? Хоть будем знать, где деньги наши», — коротко и с юмором ответил он Разину.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.