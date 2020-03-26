Легендарная российская певица Алла Пугачева показала ролик, где дочь Елизавета и сын Гарик стоит на роликах

На кадрах можно увидеть Гарри на роликах в шортах и без футболки. На нем был шлем и налокотники, но наколенников не оказалось. Рядом каталась Елизавета, которая была в шортах и футболке, налокотники и шлем тоже были, но без наколенников. Судя по всему, они развлекались во дворе, а снимала на видео их Алла. На фоне можно увидеть растительность и какое-то строение. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сладкие такие. Под чутким присмотром мамочки", - написала Пугачева.

Фанаты успели посмотреть видео более 10 тысяч раз. Они хвалили ребят, а некоторые заметили, что Пугачева совсем не думает о безопасности детей:

"Молодцы", "Гарик растет Настоящим мужчиной, а Лизонька принцесса", "Здоровья вам Алла Борисовна, самое главное!", "Каждый просмотр ваших видео - это удовольствие . Всегда детки жизнерадостные и очень жизненные видео. Спб", "Алло ка, наколенники почему не надели?", "Наколенники ещё нужно.Рыбки две", "Маленькие шалунишки", "Гарик голый, у вас уже тепло? Мы Сибирь", "А у Лизунчика получается лучше, чем у Гарика. Лапулики, очень славные детки".

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