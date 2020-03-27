Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала стройную фигуру после очередной утренней тренировки
Чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить спортивные тренировки перед камерой каждое утро. В этот раз артистка показала фигуру в сером костюме собственного бренда после занятия, пишет Рoliteka.net.
На представленном кадре Настя без макияжа и с аккуратно собранными волосами счастливо позировала перед объективом в светло-сером костюме, состоящем из тонкого топа и лосин с высокой талией.
Досрочная отмена карантина в Украине: Кабмин назвал главное условие, «если это произойдет...»
Ужесточение карантина, скачок курса и дата окончания эпидемии коронавируса – главное за ночь
Ванга предвидела вспышку коронавируса и раскрыла, когда эпидемия закончится: "Люди будут..."
Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."
«После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами, представляйте, как будете радоваться тому, что любая одежда садиться на вас идеально, как улучшается не только ваше здоровье, но и настроение 🔝
Тем более, что, при разумном подходе, первые результаты не заставят себя ждать. Спасибо вам, мои любимые, что вы со мной ❤️ #sport #stayhome #staysafe @nksport_for_you», – написала Настя под новым фото. Поклонники же отметили, что после общих тренировок едва ли могут ходить - такие они насыщенные.
До этого на своей странице певица решила провести прямой эфир, во время которого не только пообщалась с поклонниками, но еще и показала фанатам упражнения, благодаря которым держит свою фигуру в форме.
Причем в начале ролика Настя возмутилась поведением многих украинцев, которые вместо того, чтобы оставаться дома, решили устраивать пикники на улице.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.
Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа