Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала стройную фигуру после очередной утренней тренировки

Чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить спортивные тренировки перед камерой каждое утро. В этот раз артистка показала фигуру в сером костюме собственного бренда после занятия, пишет Рoliteka.net.

На представленном кадре Настя без макияжа и с аккуратно собранными волосами счастливо позировала перед объективом в светло-сером костюме, состоящем из тонкого топа и лосин с высокой талией.

«После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами, представляйте, как будете радоваться тому, что любая одежда садиться на вас идеально, как улучшается не только ваше здоровье, но и настроение 🔝

Тем более, что, при разумном подходе, первые результаты не заставят себя ждать. Спасибо вам, мои любимые, что вы со мной ❤️ #sport #stayhome #staysafe @nksport_for_you», – написала Настя под новым фото. Поклонники же отметили, что после общих тренировок едва ли могут ходить - такие они насыщенные.

До этого на своей странице певица решила провести прямой эфир, во время которого не только пообщалась с поклонниками, но еще и показала фанатам упражнения, благодаря которым держит свою фигуру в форме.

Причем в начале ролика Настя возмутилась поведением многих украинцев, которые вместо того, чтобы оставаться дома, решили устраивать пикники на улице.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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