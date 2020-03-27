Любовник Светланы Лободы, солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн срочно госпитализирован в берлинскую больницу

Об этом сообщило издание Bild. Известно, что у артиста подтвердился коронавирус. Он находится на карантине в отделении интенсивной терапии. По данным СМИ, у Линдеманна диагностировали пневмонию, поэтому его поместили в реанимацию.

Есть риск, что музыканта могут не спасти, так как ему уже 57 лет. Тем более, что здоровье легендарного исполнителя наверняка подорвано многочасовыми перелетами, гастролями и весьма нездоровым образом жизни.

Отметим, что в Германии состоянием на 27 марта коронавирусом заболело более 47 тысяч людей.

Кстати, день назад Тилль Линдеманн опубликовал фотографию с Чернобыля. Похоже, артист был там на экскурсии, когда прилетал в Украину. Напомним, что музыканту приписывают роман с певицей Светланой Лободой. Его считают отцом ее дочки Тильды.

Ранее мы писали, что коронавирус подхватили много известных людей. Диагноз подтвердился у актрисы Ольги Куриленко, советской звезды Жанны Болотовой, голливудских актеров Тома Хэнкса и Идриса Эльбы, звезд сериала «Игра престола» Кристофера Хивью и Индиры Вармы, продюсера Харви Вайнштейна. Кроме этого, о позитивном тесте сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Также коронавирус диагностировали у принца Чарльза.

Кстати, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что коронавирус обнаружили у российского композитора Игоря Николаева.

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