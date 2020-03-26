У радянської актриси Жанни Болотової діагностували коронавірус

Про це повідомили російські ЗМІ. Зараз зірка перебуває під наглядом лікарів. Відомо, що Болотова, якій 78 років, заразилася від людини, що прилетіла з Німеччини. В силу віку актриса знаходиться в групі ризику, тому її госпіталізували в лікарню в Коммунарці, де лікують людей, хворих коронавірусом.

Жанна Болотова відома глядачеві за фільмами «Піжмурки» і «Будинок, в якому я живу».

Тим часом, про хворобу повідомила російська співачка Наталя Ветлицька, яка зараз перебуває в Іспанії, де вирує епідемія коронавіруса. У зірки піднялася температура, почався сильний кашель.

«Лежала три дні. Будь-який рух приносив нестерпний біль», - розповіла зірка.

Співачка розповіла, що лікарі взяли у неї аналізи, але поки не змогли точно відповісти, чи є у неї коронавірус. У документах медики вказали підозру на цю хворобу.

Крім цього, 24 березня в медичний центр в Коммунарці був доставлений відомий співак Лев Лещенко з дружиною. У 78-річного артиста діагностували двостороннє запалення легенів, тому його повезли в лікарню, де лікують людей з коронавірусом. Як повідомляють ЗМІ, Лещенко знаходиться в реанімації, так як він задихався і у нього знизився відсоток кисню в крові.

26 березня стало відомо, що стан Лещенка поліпшується. Сам він заявив, що відчуває себе бадьоро. Відзначається, що Лещенко можуть перевести в звичайну палату, якщо до вечора зберігатиметься позитивна динаміка.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко розповіла, як перенесла коронавірус: "Біль дикий".

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