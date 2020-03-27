Зовсім мало інформації

Слідом за Львом Лещенком в підмосковну клініку госпіталізували Ігоря Ніколаєва

Про це пише Газета.ру.

Ще вчора, 26 березня, в російських ЗМІ з'явилася інформація, що композитор і музикант Ігор Ніколаєв потрапив у лікарню в Коммунарці, яку переобладнали для хворих коронавірусом.

Журналісти одразу зв'язалися з колишньою коханою композитора Наташею Корольовою, але артистка була небагатослівна.

Наташа Корольова зізналася, що останнім часом не спілкувалася з колишнім коханцем і не знає про його стан здоров'я.

"Зараз дуже багато неправдивої інформації. Спочатку перевіряйте інформацію, а не те, що ходять чутки", - додала вона.

Через деякий час журналісти зв'язалися з офіційним представником Ігоря Ніколаєва, але і вона надала мало інформації.

"Ми всі люди. І ми всі вболіваємо в періоди осінь-весна, і, слава богу, видужуємо", – заявила в коментарі журналістам, передає 360tv.

Не коментує чутки і дружина музиканта Юлія Проскурякова. У своєму Instagram останню публікацію вона робила кілька днів тому.

Варто відзначити, що вчора в ЗМІ з'явилася інформація про екстреної госпіталізації відомого російського композитора Ігоря Ніколаєва.

Його нібито з підозрою на коронавірус COVID-19 госпіталізували в Коммунарку, яку раніше спеціально переобладнали для таких хворих.

"У музиканта діагностована вогнищева пневмонія. Остаточні результати аналізу він поки не отримав, вони будуть готові протягом двох днів. Лікарі оцінюють стан Миколаєва як середнього ступеня тяжкості", - говорилося в повідомленні.

Нагадаємо, що Наташа Корольова прикрасила себе до невпізнання і налякала виглядом: "Що за гуманоїд?".

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