Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко довел социальные сети до бешенства

Об этом пишет Politeka.net.

18-летний Архип Глушко в последнее время ведет достаточно активную жизнь.

В этот раз сын Королевой и Глушко выложил на всеобщее обозрение снимок, который был сделан в ванной, заполненной вином. Архип совсем немного оголился и решил пофилософствовать насчет эпидемии коронавируса COVID-19.

"Я был в "Ашане", люди бегали как бешеные, скупая все, что видят. Но что это даст? Поставки будут продолжаться, мы не умрем с голоду. Почему нельзя использовать это время не для панических атак, а для себя?" — задался сын Королевой и Глушко вопросом.

Помимо этого, 18-летний наследник призвал своих подписчиков посвятить время, проведенное на карантине, себе.

"Предлагаю всем собираться с любимыми и просто кайфовать. С девушкой, парнем или семьей, не важно, главное, что бы было хорошо", — подытожил Архип в своем Instagram.

Но философия от сына профессионального стриптизера не пришлась по душе подписчикам. Некоторые комментаторы отметили, что у 18-летнего Архипа еще нет жизненного опыта, чтобы он мог делиться советами с остальными.

"А вы без коронавируса с любимыми не собираетесь", "А к чему ванна, гены отца-стриптизера покоя не дают", "Ну хоть не голый, и то хорошо", "Вся семейка странная, к чему эти постоянные оголения и только вам понятные выходки", - написали они в комментариях.

Стоит отметить, что после переполоха в соцсетях Архип Глушко удалил свою страницу из соцсети Instagram.

До этого мы писали, что 50-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, похвастался участием в съемках популярного сериала "Фитнес".

Артист поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в весьма соблазнительном образе. Тарзан расстегнул джинсовую куртку, посветив накачанной грудью. Танцор любит эпатировать публику, хвастаясь мощными мышцами и частенько оголяясь не к месту.

Глушко опустил камеру вниз, чтобы сфотографировать себя с максимально удачного ракурса.

Напомним, что карантин больно ударил по артистам, концерты и съемки отменяются

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