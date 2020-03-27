Звезда студии «Квартал 95» Валерия Товстолес поделилась воспоминаниями и жаркими фото своего путешествия по Италии
В последние недели Италия превратилась в настоящий эпицентр коронавируса в мире. Однако еще летом эта страна была одним из главных туристических направлений в Европе. Об этом решила напомнить звезда «Женского Квартала». Как сообщает Politeka,актриса поделилась фотографиями и рассказом о путешествии, в которое она ездила со своим возлюбленным и другом.
«Мы путешествовали на машине по 9-ти городам Италии. Были в Риме, Венеции, Позитано - мои любимые города теперь и сейчас эти фото, сохраняют мои воспоминания о этой стране. Я очень люблю Италию, конечно же мне больно читать новости оттуда. Хочется пожелать всем итальянцам и украинцам, которые там, держитесь ребята! Мы сила», - написала Товстолес.
Она призналась, что жалеет, что ничем не может помочь Италии, однако верит в то, что этот кризис закончится и все будет хорошо.
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На первом из опубликованных ею снимков Товстолес позирует на пляже в оригинальном полупрозрачном купальнике и легком пляжном платье нараспашку. На нескольких снимках она позирует в обнимку со своим молодым человеком и целует его. Еще один снимок сделан на фоне знаменитого Колизея. На нем звезда позирует в легком летнем платье в цветочек с разлетающейся на ветру юбкой.
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