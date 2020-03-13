"Все, как на подбор"

Звезда «Женского квартала» Валерия Товстолес порадовала поклонников ярким кадром со съемок популярного шоу

Артистка приняла участие в юмористической передаче "Хто зверху?", передает Politeka.net. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Длинноногая красавица позировала рядом с не менее привлекательными и узнаваемыми фигурами отечественного шоу-биза, такими как ведущая шоу Леся Никитюк и украинская звезда Playboy Даша Астафьева. Помимо прочего последняя, почему-то, была по центру на фото и за стойкой именно в том месте, где изображены стройные женские ноги с шортиках.

Помимо прочего, Лера сделала "губки бантиком" на фото и покрасовалась в коротком топике, а Даша удивила потрясающих объемов афро-укладкой. Леся Никитюк, традиционно была душой компании, а известная спорсменка Анна Ризатдинова мило улыбалась на камеру.

Поклонники в восторге от такой концентрации красавиц в одном месте, точнее, на одном фото и пишут массу приятностей в адрес знаменитостей.

Как известно, артистическая биография Товстолес началась в 19 лет, когда девушка дебютировала в Днепропетровской лиге Клуба веселых и находчивых. Украинским телезрителям Валерия известна как участница передач «Лига смеха», «Рассмеши комика» и «Женский квартал».

Ранее мы писали, что Валерия удивила поклонников переменами во внешности, опубликовав новый снимок. Кадр представлял из себя портретное фото. Звезда стоит вполоборота и смотрит в камеру. На Лере виден макияж, сделанный с помощью румян, хайлайтера и тона. Глаза красотки подчеркнуты неброскими тенями, а также выделяются объемные ресницы.

Губы артистки блестят, хотя на них нет помады. Кроме того, на лице подчеркнуты брови.

Однако особое внимание привлек цвет волос звезды, который значительно темнее, нежели привыкли видеть фанаты.

«Может обратно в темный ?) 😛»,- подписала фото Лера.

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