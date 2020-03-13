Звезда «Женского квартала» Валерия Товстолес порадовала поклонников ярким кадром со съемок популярного шоу

Артистка приняла участие в юмористической передаче "Хто зверху?", передает Politeka.net. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Длинноногая красавица позировала рядом с не менее привлекательными и узнаваемыми фигурами отечественного шоу-биза, такими как ведущая шоу Леся Никитюк и украинская звезда Playboy Даша Астафьева. Помимо прочего последняя, почему-то, была по центру на фото и за стойкой именно в том месте, где изображены стройные женские ноги с шортиках. 

Помимо прочего, Лера сделала "губки бантиком" на фото и покрасовалась в коротком топике, а Даша удивила потрясающих объемов афро-укладкой. Леся Никитюк, традиционно была душой компании, а известная спорсменка Анна Ризатдинова мило улыбалась на камеру.

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Поклонники в восторге от такой концентрации красавиц в одном месте, точнее, на одном фото и пишут массу приятностей в адрес знаменитостей.

Как известно, артистическая биография Товстолес началась в 19 лет, когда девушка дебютировала в Днепропетровской лиге Клуба веселых и находчивых. Украинским телезрителям Валерия известна как участница передач «Лига смеха», «Рассмеши комика» и «Женский квартал».

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КОГДА СВАДЬБА ?!? ❤️ 💭 💍 🧠 🗣 Честно вас отвечу на этот вопрос . Я не знаю ))) Мы правда пока не планируем это торжество. Но мы с @luzannnn всегда все делаем по ощущениям. Захотели, купили собаку. Психанули, купили билеты на отдых, переехали в другую квартиру, поменяли вид деятельности... нас сложно предугадать. Никогда не идём на поводу мнения людей, живем по собственному ритму. Есть ещё такое, что мы с Лу отчасти карьеристы и главное цели жизни на данный момент - реализовать наши творческие мечты. Так много всего хочется сделать, сняться в кино, написать свой трэк, наконец-то запустить своё шоу на ютюб! Та даже о детях я мечтаю больше, чем о свадьбе. Слава богу наши желания совпадают и мы с радостью поддерживаем друг друга. Мы очень спешили признаться в любви друг другу... рано поняли, что вместе навсегда... а свадьба Точно будет! праздник для нас и наших близких. В лучших традициях и конечно же с белым платьем. Дайте нам время и пжл не спрашивайте когда это произойдёт ))) возможно уже будут маленькие лузаны, когда это случится, а возможно в след году. Непредсказуемость наше все 🙌🏻

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Ранее мы писали, что Валерия удивила поклонников переменами во внешности, опубликовав новый снимок. Кадр представлял из себя портретное фото. Звезда стоит вполоборота и смотрит в камеру. На Лере виден макияж, сделанный с помощью румян, хайлайтера и тона. Глаза красотки подчеркнуты неброскими тенями, а также выделяются объемные ресницы.

Губы артистки блестят, хотя на них нет помады. Кроме того, на лице подчеркнуты брови.

Однако особое внимание привлек цвет волос звезды, который значительно темнее, нежели привыкли видеть фанаты.

«Может обратно в темный ?) 😛»,- подписала фото Лера.

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