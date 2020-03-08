Звезда "Женского квартала" Лера Товстолес удивила переменой внешности на фото

Известно, что артистка обладает светлыми волосами, но новый снимок, обнародованный в Инстаграм, привел поклонников в замешательство, пишет Рoliteka.net.

Кадр представлял из себя портретное фото. Звезда стоит вполоборота и смотрит в камеру. На Лере виден макияж в виде румян, хайлайтера и тона. Глаза красотки подчеркнуты неброскими тенями, а также выделяются пышные ресницы.

Губы артистки блестят, хотя на них нет помады. Кроме того, на лице подчеркнуты брови.

Товстолес раскрыла губы, немного откинув волосы назад.

На артистке также виден край рубашки.

"Может обратно в темный ?) 😛",- подписала фото Лера.

За два часа пост собрал около 700 лайков и много комментариев.

"Неее, блондинка шикарно 😍😍", "Вообще другая🙄 а мне нравится, знаешь 👌🏼", "Главное что бы в душе инь и янь не спорили!!!", "Прикольно 👏", "Однозначно!! В темном лучше", "нифига, в блонде лучше, такая мимими 😍", "На мой взгляд, темный тебе очень идет ❤️", "Вас просто не узнать вы очень шикарные", "🌸♥️ да", "Валерия ❤️", "Нет так отлично😍", "Лера ты очень очень очень красивая", - написали пользователи сети.

Напомним, Лера Товстолес предстала в яркой локации. Она выставляла вперед стройную ножку в полусапожке. Лера и поворачивалась к фотографу боком, изящно вигнувшись. Девушка положила руки со светлым маникюром на бедра и ярко улыбалась.

Чарующий образ завершали прическа, макияж с акцентом на губы и длинные блестящие серьги.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес стояла в миниатюрном блестящем купальнике. Видно, что у девушки идеальная фигура без малейшего намека на бока или лишний вес.

Девушка сделала фотографию в зеркале, взбудоражив фантазию своих поклонников.

«Почти Бали. Не зря показываю свои телеса, делаю зарядку и конечно же хожу на гидромассаж. Это очень интенсивный массаж в огромной ванной...", - подписала фото артистка.

Поклонники обратили особое внимание на фигуру звезды, написав массу комплиментов.

Напомним, звезда Квартал 95 ошарашила развратной выходкой перед стариком, кадры облетели сеть

А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Квартала 95" поразила естественной красотой вблизи

Также Politeka писала, что звезда "Квартала 95" забыла о нижнем белье и посветила своими персиками