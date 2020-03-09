Звезда «Женского квартала» Виктория Товстолес рассказала поклонникам о знаменательной дате в своей жизни

В то время, пока женщины праздновали «свой» день, 24-летняя артистка отмечала особую годовщину, передает Politeka.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка опубликовала фото на яхте со своим мужчиной.

«4 года вместе ❤️ Через 4 года на нашей яхте, плывем у побережья Италии 💔🔥 Сегодня у нас тройной праздник. Годовщина. Годик Ким. 8 Марта 🦋», – подписала она снимок.

На девушке – белое мини-платье и красный жакет, а также босоножки. Мужчина рядом – в шортах и белой футболке. Валерия обняла партнера и выглядит абсолютно счастливой.

Имя возлюбленного Валерия не «светила», однако оно давно уже известно. В январе прошлого года девушка ответила согласием на предложение коллеги Андрея Лузана выйти за него замуж. О дате свадьбы она не распространяется, но совместные фото говорят о том, что у пары на данном этапе все хорошо.

Как известно, артистическая биография Товстолес началась в 19 лет, когда девушка дебютировала в Днепропетровской лиге Клуба веселых и находчивых. Украинским телезрителям Валерия известна как участница передач «Лига смеха», «Рассмеши комика» и «Женский квартал».

Ранее мы писали, что Валерия удивила поклонников переменами во внешности, опубликовав новый снимок. Кадр представлял из себя портретное фото. Звезда стоит вполоборота и смотрит в камеру. На Лере виден макияж, сделанный с помощью румян, хайлайтера и тона. Глаза красотки подчеркнуты неброскими тенями, а также выделяются объемные ресницы.

Губы артистки блестят, хотя на них нет помады. Кроме того, на лице подчеркнуты брови.

Однако особое внимание привлек цвет волос звезды, который значительно темнее, нежели привыкли видеть фанаты.

«Может обратно в темный ?) 😛»,- подписала фото Лера.

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