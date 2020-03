View this post on Instagram

КОГДА СВАДЬБА ?!? ❤️ 💭 💍 🧠 🗣 Честно вас отвечу на этот вопрос . Я не знаю ))) Мы правда пока не планируем это торжество. Но мы с @luzannnn всегда все делаем по ощущениям. Захотели, купили собаку. Психанули, купили билеты на отдых, переехали в другую квартиру, поменяли вид деятельности... нас сложно предугадать. Никогда не идём на поводу мнения людей, живем по собственному ритму. Есть ещё такое, что мы с Лу отчасти карьеристы и главное цели жизни на данный момент - реализовать наши творческие мечты. Так много всего хочется сделать, сняться в кино, написать свой трэк, наконец-то запустить своё шоу на ютюб! Та даже о детях я мечтаю больше, чем о свадьбе. Слава богу наши желания совпадают и мы с радостью поддерживаем друг друга. Мы очень спешили признаться в любви друг другу... рано поняли, что вместе навсегда... а свадьба Точно будет! праздник для нас и наших близких. В лучших традициях и конечно же с белым платьем. Дайте нам время и пжл не спрашивайте когда это произойдёт ))) возможно уже будут маленькие лузаны, когда это случится, а возможно в след году. Непредсказуемость наше все 🙌🏻