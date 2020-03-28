Теледива Елена-Кристина Лебедь, пассия бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, показала, чем занимается дома на карантине из-за коронавируса

Звезда опубликовала видео, на котором предстала в якром костюме, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах стройная Лебедь предстала в футболке и шортах салатового цвета. Босая девушка подошла к полочкам на стене, откуда взяла туалетную бумагу и стала ее кидать вверх, а затем бросила в оператора, возможно, Розенко.

Заканчивается видео на том, как Елена-Кристина смеется.

"Что ж там такое?!!!!🙉🙉🙉 Полная версия видео, как можно збрендить на карантине - на моем YouTube-канале", - подписала кадры телеведущая.

За два часа пост собрал почти 12 тысяч просмотров и много комментариев.

"ТАЧТОЖТАКОЕ!!!! 😂😂😂 Что-то мне подсказывает, что это не первый дубль хахпхахахахах", "Ахахаэа", Вы очень красивая", "Ахах, точно, шла вторая неделя карантина, все уже начали потихоньку сходить с ума😂", "😍😍ну веселитесь девочки😂❤️", "Еще!! Еще видео!", "Уже посмотрела 😂 вы прям юный футболист 😂 только аккуратнее надо, все таки квартира должна остаться целой 😂😄👍", "Здравствуйте, Кристина!!", "Вам идет этот костюм", "Только поняла, что из семьи хотя бы мама с ума не сойдет😂, ибо она работает, она врач)", - написали пользователи сети.

Напомним, Елена-Кристина Лебедь опубликовала видео, на котором показала, что в Киеве в конце марта пошел снег.

«Вышли за хлебушком, называется 🙉🙉🙉 Жалко, что позавчера убрали ёлку🎄😝😝😝», - написала телеведущая.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

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