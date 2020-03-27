Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала на серии кадров, как провела лучший отдых

На представленном на странице звезды в Инстаграм видео, Леся позирует сразу в нескольких образах, а также рассказывает о достопримечательностях, которые можно встретить в одном из украинских городков, пишет Politeka

Так, Леся представила кадры из съемок шоу "Ле-маршрутка", в рамках которого побывала в самых красивых и значимых культурных местах Украины.

Показав, какие необычные процедуры проходила в санатории поселка Сатанов, начиная от терапии пчелами и заканчивая пиявками, Леся хотела привлечь внимание к шоу и отметить, что поклонники могут пересмотреть ее шоу и не скучать дома во время карантина.

«Что смотреть во время карантина ??? Ну конешно ЛеМаршрутку Этот проект мы снимали для вас, чтобы вы еще больше полюбили нашу страну! Ей это очень нужно! В шапке профиля ссылка на все 8 серий! Смотрите лайкают, комментируйте и мы обязательно снимем 2й сезон!

P.s. На видео замечательный курорт Сатанов, отель Жемчужина Подолья и Солнечный Прованс! Обязательно съездите туда с семьей или друзьями после карантину❤️», – написала Леся под новым постом.

До этого же артистка показала в социальной сети Инстаграм на своей странице стильный кадр, на котором позировала на одной из китайских улочек в черной защитной маске.

По словам звезды, когда она была в Китае во время отпуска, то еще тогда, несколько месяцев назад, носила маску и если бы она знала о скором наступлении эпидемии, то запаслась бы масками в большем количестве.

На самом фото Леся позировала в коротенькой кожаной мини-юбке с замком спереди, аккуратной черной кофте и в болотного цвета ботильонах на невысоком каблуке. Дополнила свой "образ дня" ведущая маленькой сумочкой такого же оттенка, как и ее одежда.

Причем в подписи звезда так же рассказала о планах на ближайшее время. предоставив поклонникам возможность провести свое время с ней, пусть и в виртуальном режиме.

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