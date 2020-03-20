Известная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила необычную фотосесию в блестящем наряде

Артистка решила показать себя в стильном образе, хотя видна лишь крошечная часть ее наряда из блестящей ткани, пишет Politeka.

В этот раз Никитюк с ярким макияжем на лице и с акцентом на пухлые губы появилась в чувственном образе. Свой наряд Леся решила дополнить черной шляпой и аккуратными серьгами-кольцами такого же оттенка.

Волосы же Никитюк решила распустить. При этом в подписи звезда обратила внимание не на новый образ, а рассказала о том, что хочет познакомиться со своими поклонниками, даже теми, кто ранее ее неоднократно критиковал.

«Сегодня нас стало больше) аж на 100 к😎 давайте знакомиться ?! Напиши из какой ты страны, города или пгт, и почему на меня подписался (лась)! Вы тоже тетя Наташа пишите😆❤️ Спасибо мои 3.3🌟Хай вам всем везет🥰🙏 Сегодня нас стало больше на 100к🙈🥰Давайте знакомиться новенькие)! Напиши откуда ты (страна, город) и почему на меня подписан🥰🙏Спасибо что со мной🌟 # 3.3млн # друзья #forever», – написала Леся.

До этого Никитюк решила удивить рассказом о том, почему фактически никто не может сделать ее нормальные и достойные фото, а также представила первые удачные, по ее мнению, кадры.

На новых фото Леся позировала в золотистом топе, спустив один рукав с плеч, ярко-желтых лосинах с высокой талией и такого же оттенка обуви - ботфортах, сделанных из той же ткани. Причем на втором кадре звезда решила сверкнуть пышной грудью без фотошопа, как сама отметила Никитюк.

«#фотографОтБога Вот много было у меня фотосессий,а вот что б я осталась довольна результатом ... не всегда бывало;( Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной!!! Ну или откроют женственность!», – написала Никитюк под новыми кадрами.

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