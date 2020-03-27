Популярная украинская певица Мишель Андраде удивила поклонников неожиданным обращением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, исполнительница рассказывает о своем новом клипе и о том, какой смысл был заложен в песню.

«Независимо от цвета кожи, национальности, сексуальной ориентации, своего тела и его возможностей, мы все равны и достойны любви, веры, гордости, поддержки…Поддержка сейчас особенно важна! Сейчас, когда мы физически оторваны от любимых и друзей, не можем обнять друг друга, мы еще сильнее должны чувствовать друг друга и помогать на расстоянии. Может быть события в мире повлияют на наши взгляды и отношения с окружающими, мы перестанем быть равнодушными и разучимся осуждать», - отметила она.

Также Андраде рассказала, что надеется на изменения, которые произойдут в людях из-за глобальной угрозы.

«У меня есть надежда, что когда это все закончится, мы станем иными. Мы все разные. Но мы не стесняемся говорить и принимаем себе такими, какие мы есть. Я горжусь собой и я горжусь каждым из вас», - подчеркнула она.

Также певица опубликовала видео, на котором ее видно в облегающей майке. Звезда рассказывает, что чувствует из-за эпидемии, и почему ее клип сегодня актуален.

«Нет слов», «бомба», «супер вообще», «Еще бы ты не приняла себя такой какая ты есть.) Красавица, каких поискать еще надо. Си**ки зачет», «ты мощная», - пишут пользователи.

Напомним, любимица Потапа засветилась в компании двух парней, Дорофеева не сдержалась

А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа приспустила куртку ради сочных снимков

Также Politeka писала, что подопечная Потапа потрясла прелестями в вызывающем топе