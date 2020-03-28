Звездные дети сегодня одни из самых счастливых, ведь их вечно гастролирующие родители наконец-то остались дома и проводят с ними много времени

Politeka узнавала, чем занимаются дети звезд, пока их мамы и папы на карантине.

Суперблондинка Оля Полякова делилась с поклонниками видео, на котором она с двумя дочками пытается испечь мафины. Судя по видео, дается это Ольге не легко, она нервничает и психует. Но зато мафины в итоге все же приготовили. Полякова пошутила, что мамы, у которых много детей должны в скором времени придумать вакцину.

У Славы Каминской лучше выходит управляться с двумя детьми. Она просила поклонников присылать им идеи для общего времяпровождения. Кроме этого, видно, что Слава ходит гулять с детьми, придерживаясь всех правил безопасности.

Певица Светлана Лобода на днях опубликовала трогательный снимок с детьми, написав, что во время карантина все время проводит с детьми. В своих сторис она делится забавными видео с дочкой Евангелиной.

Ани Лорак тоже проводит свой карантин с дочкой. В сториз она показала, как они с малышкой делают пиццу.

Телеведущая Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым проводят много времени с сыном. Но, судя по сториз звезды, она решила не отменять съемки и все еще ходит на работу, отказавшись от карантина.

Напомним, что Слава Каминская пошалила в ванной перед зеркалом: "Карантин пошёл на пользу!".

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода в черном купальнике удивила мрачным видом: "Ох, какая строгая!".

Также Politeka писала, что дочь Поляковой напугала разбитым лицом: "Произошло после...".