Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фігуру у ванній в пікантному вигляді

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома з дітками і дотримуватися разом з ними режиму ізоляції. Незважаючи на ряд обмежень, співачка почуває себе вдома дуже добре і цілком задоволена таким поворотом подій, інформує Рoliteka.net.

У розділі Сторі на своїй сторінці в Instagram вона вирішила показати фігуру після тренувань. Як відомо, щодня вранці або ввечері зірка тренується на біговій доріжці, а також проводить прямі ефіри і відповідає на цікаві запитання шанувальників.

Цього разу зірка в природному вигляді показала струнку фігуру посеред ванної, розглядаючи результат тренувань, не інакше. За словами самої Слави, вона дуже переживає, як би не погладшати за час карантину, так як подібний малорухливий спосіб життя - новинка для неї.

Все ж, останні кілька років Слава активно гастролювала, їздила у відпустку за кордон і перебувала в постійній напрузі через активного робочого графіка концертів.

До цього ж артистка вирішила представити на стильному знімку себе в новому образі, стоячи поряд з солістом відомої групи. Сама Камінська виглядала дуже стильно і скромно – довге пальто в підлогу сірого відтінку з масивної розсипом вишитих квітів. Доповнила новий наряд артистка масивними шкіряними чоботами, легким макіяжем і акуратно зав'язаними волоссям.

«Да , я теж фоткаюсь з артистами після концерту @kadebostany_official 🤟🏼», – наголосила Слава під новим постом.

Користувачі мережі досить бурхливо відреагували на побачене:

«Це хто? Митхун Чакраборті? 🤭🧐🤔», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Чарівні Свічки! 🔥🔥🔥», «Ааа, клас і я там була🌹 так хочеться побачити Вас в «живу»❤️❤️❤️», «Він звичайно крут🔥👍», «Що за пальто?», «ніщо людське не чуже😉», «Вірменське радіо відповідає...».

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