Старша дочка української співачки Олі Полякової Маша стурбувала шанувальників знімком з розбитим обличчям

Юна модель і зірка Instagram показала на знімку результат невдалої їзди верхи на коні, пише Politeka.net.

Як з'ясувалося, дівчинка травмувалася під час занять, однак незважаючи на закривавлене обличчя, вирішила зробити фото з акцентом на те, що "все в порядку".

Так, на представленому знімку усміхнена Маша з кривавими слідами під розбитим носом сидить на сніжної землі і показує знак "світ" двома руками.

Поруч з нею при цьому варто і кінь, з якої впала юна зірка. Незважаючи на травми, Маша не втратила позитив. Під самим новим знімком вона написала про свої травми:

"Сьогодні впала з коня, розбила ніс, і пошкодила ногу, але фоточку не зробити не могла", - з гумором зазначила Полякова.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на побачене. Висловивши своє занепокоєння з приводу травм дівчинки і розпитавши ту детальніше про те, що трапилося.

До цього на своїй сторінці в Instagram молода модель похвалилася кадрами, на яких з'явилася в спортивному стилі: у світлих рваних джинсах і оверсайз-толстовці з принтом. Масивний ланцюг на шиї і трендова капелюх завершують образ.

Схоже, Маша влаштувала веселу фотосесію, позуючи на підлозі на сірому фоні в різних позиціях.

"У вас є кохана людина, особисто у мене так. А хто не скажу", - підписала нові знімки зірка. Шанувальники тут же відреагували і написали, що можливо вона має на увазі нікого іншого, як свою знамениту маму.

«Гарна дівчинка, борися з негативом, його не уникнути. Як говориться_за красу треба платити», «Є🔥🔥🔥», «Красуня😍 І хто що не говорив, залишайся собою!!♥️ Ти прекрасна, і впевнена дуже хороша людина)🔥», «🤩Baby 🔥you are fire», «Ти красуня 😘 і не зважай ні на кого».

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