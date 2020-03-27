Відома співачка Світлана Лобода яскраве фото з відпочинку, здивувавши фігурою в чорному купальнику

В цей раз знаменита артистка показала раніше не публіковане фото з відпочинку закордоном. При цьому зірка частково поскаржилася, що не може дочекатися, коли ж настане довгоочікуване "завтра", натякаючи на те, що чекає якнайшвидшого завершення карантину, повідомляє Politeka.

Співачка залишилася вдома з дітками після оголошення про введення карантину і обмеження перетину кордонів. Зірка скасувала частину концертів і світських заходів, тому тепер у неї багато вільного часу для себе і своїх дівчаток - Єви і Тільди.

Співачка веде активну соціальну мережа Instagram, тепер кожен день на її сторінці з'являються нові знімки. На одному з таких фото зірка з'явилася в чорному купальнику і без макіяжу. Зав'язані волосся Лободи акуратною стрічкою з леопардовим принтом привертають увагу до себе.

«Чекаю не дочекаюся, коли настане це «завтра».... #америка #2019», - підписала нове фото співачка.

Шанувальники тут же відреагували:

«Майка крута», «Красуня!!!!! 🔥🔥🔥🔥», «Мила, завтра не настане ніколи🌝», «Всі чекаємо)))», «Чітко😍😊🔥», «🤘 яка сувора», «Згодна, ми всі чекаємо Світлана❤️❤️».

Також Світлана Лобода показала сімейне фото в Instagram. На фото Світлана позує в чорній майці або чомусь подібному. Поруч сидить дочка Тільда, якій друга дочка Євангеліна закрила лице рукою. Дівчата були одягнені у футболки. На тлі нічого не видно.

"У вільному переміщенні, у відсутності концертів, зйомок, шаленому ритмі є великі переваги. Ти ,нарешті, належиш тільки своїм дітям і своєї сім'ї. Ти - вдома, а значить у повній безпеці", - написала Лобода.

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