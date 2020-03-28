В это невозможно поверить, но это факт

В жилах некоторых знаменитостей течет кровь индейских народов

Звезды это не скрывают и гордятся своими предками. Одной таких звезд является Анджелина Джоли.

По словам актрисы, ее мать рассказала о том, что ее дальними родственниками были ирокезы — представители древних племен, которые в наши дни живут в США и Канаде.

Актер Джонни Депп родом из штата Кентукки, где живут представители племен чероки и крик, пишет uznayvse.ru. Имеенно к этим племенам принадлежали дедушка и прабабушка актера. Депп набил первую татуировку индейца в знак уважения к своим предкам.

Певец Элвис Пресли был потомком коренных американцев со стороны матери. Прапрапрабабушка артиста была чистокровной чероки.

В актрисе Кэмерон Диаз намешено много кровей. Так, отец актрисы родом из Кубы, а мать — потомок индейцев, итальянцев и немцев.

Майли Сайрус рассказала, что она потомок чероки. Звезда даже сделала татуировки в виде ловца снов и скрещенных стрел — символа дружбы коренных американцев.

Звезда фильмов "Люди в черном" Томми Ли Джонс также может похвастаться индейским происхождением из племени чероки.

Актер Чак Норрис - тоже индеец. Его бабушка по отцовской линии и дед по материнской - были чистокровными чероки.

Отцом актрисы Ванессы Хадженс был ирландский индеец, а мать родилась на Филиппинах.

Напомним, Анджелина Джоли направила благотворительному фонду, который поставляет школьные обеды детям из малообеспеченных семей, один миллион долларов.

Известно, что организация занимается обеспечением и доставкой обедов детям из малоимущих семей.

В результате дети получат свои порции, которые ранее предоставлялись в школьных столовых. Стоит отметить, что сейчас, в условиях карантина, это большая помощь таким деткам.

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