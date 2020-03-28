В жилах некоторых знаменитостей течет кровь индейских народов
Звезды это не скрывают и гордятся своими предками. Одной таких звезд является Анджелина Джоли.
По словам актрисы, ее мать рассказала о том, что ее дальними родственниками были ирокезы — представители древних племен, которые в наши дни живут в США и Канаде.
Актер Джонни Депп родом из штата Кентукки, где живут представители племен чероки и крик, пишет uznayvse.ru. Имеенно к этим племенам принадлежали дедушка и прабабушка актера. Депп набил первую татуировку индейца в знак уважения к своим предкам.
«Язык держите за зубами»: Пальчевский жестко разнес Кличко и Зеленского в прямом эфире
Эмбер Херд застукали за интимом в лифте с Илоном Маском, фото: Джонни Депп не сдержался
Без масок и проверок: безумие творится на украинской границе, вот-вот начнется штурм, кадры
Мама Верки Сердючки засветилась без грима, актрису совсем не узнать: "Она замужем и..."
Певец Элвис Пресли был потомком коренных американцев со стороны матери. Прапрапрабабушка артиста была чистокровной чероки.
В актрисе Кэмерон Диаз намешено много кровей. Так, отец актрисы родом из Кубы, а мать — потомок индейцев, итальянцев и немцев.
Майли Сайрус рассказала, что она потомок чероки. Звезда даже сделала татуировки в виде ловца снов и скрещенных стрел — символа дружбы коренных американцев.
Звезда фильмов "Люди в черном" Томми Ли Джонс также может похвастаться индейским происхождением из племени чероки.
Актер Чак Норрис - тоже индеец. Его бабушка по отцовской линии и дед по материнской - были чистокровными чероки.
Отцом актрисы Ванессы Хадженс был ирландский индеец, а мать родилась на Филиппинах.
Напомним, Анджелина Джоли направила благотворительному фонду, который поставляет школьные обеды детям из малообеспеченных семей, один миллион долларов.
Известно, что организация занимается обеспечением и доставкой обедов детям из малоимущих семей.
В результате дети получат свои порции, которые ранее предоставлялись в школьных столовых. Стоит отметить, что сейчас, в условиях карантина, это большая помощь таким деткам.
Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".
Также Politeka писала, что в сеть слили редкие кадры счастливой звездной пары Питта и Энистон.
А еще Politeka сообщала, что состояние Брэда Питта ухудшилось, постаревший актер признался: "Я больше не могу сниматься...".