Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала нынешнюю ситуацию с пандемией коронавируса

Девушка, чья мать с прошлого года борется с тяжелой болезнью, рассказала о своем отношении к карантину из-за коронавируса. Этой теме она посвятила новый пост на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.

«Парадокс. Но Бунин однажды сказал “страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчаснейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была”. В такие минуты, когда карантин вынуждает нас сидеть по домам, с ним трудно не согласиться», - написала Анна.

Она добавила, что особенно обидно сидеть в карантине сейчас, когда природа начинает просыпаться после зимней спячки и радовать весенним теплом.

«На дворе весна и хочется видеть солнышко, радоваться лучам и наблюдать как пробуждаются деревья и земля будто дышит теплом», - добавила Заворотнюк.

Свой пост она сопроводила двумя новыми фотографиями. На них она позирует в кресле, установленном прямо на улице. Девушка сидит в простой уличной одежде и стильных солнцезащитных очках. Она кокетливо позирует, поправляя свои волосы.

В комментариях подписчики девушки тут же принялись обсуждать ее новую публикацию.

«Как красиво. На душe тeплee стало», «Сколько в фотках теплоты и искренности чувствуется насколько ты глубока», «Дай Бог Ань тебе красивой и ласковой весны и скорейшего выздоровления Анастасии Юрьевне», «как красиво скорейшего выздоровления Анастасии Юрьевне и Вы не болейте», «Хороша! А фотка называется "роскошь на селе"», - пишут люди.

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