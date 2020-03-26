24-летнюю Анну Заворотнюк, дочку больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, не перестают спрашивать в соцсети о состоянии матери

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, на котором предстала в восхитительном образе. На ней белая рубашка, которая соблазнительно очертила все округлости, а также узкие синие джинсы с черным кожаным поясом.

Для эффектного кадра Аня распустила волосы и уложила на одно плечо, нанесла легкий макияж, дерзко взглянула в камеру и приоткрыла ротик.

Девушка решила поблагодарить поклонников семьи за внимание, а особенно тех, кто молится и переживает за здоровье ее матери.

"Ничего в этой жизни не бывает случайно. Любая случайность это цепочка закономерностей. Еще совсем недавно у меня был очень небольшой круг людей, с которыми я общалась на просторах эфира. В определенный момент, после моего долгого молчания, я попробовала поделиться с вами своими мыслями и это кардинально изменило мою жизнь. 🌹", - трогательно написала Аня.

Пользователи не остались в стороне и в ответ засыпали красотку "приятностями". Некоторые поинтересовались у девушки, как обстоят дела у Анастасии в свете пандемии коронавируса. Аня успокоила людей, написав, что "мама надежно защищена".

"У тебя очень добрая душа, это чувствуется за экраном телефона! В вашей жизни все будет хорошо, Вы этого заслуживаете!💗"

"У вашей мамы замечательная дочь!"

"Анечка, спасибо за то, что открыли нам душу! хотела спросить, вы коронавируса не боитесь? как относитесь к этой панике и нагнетанию? я уже устала от нее, честно) но боюсь, как бы эта зараза на вашу маму не попала(((" - "точно не попадёт, мы очень надежно ее защищаем, а мое к этому отношение, что нужно обязательно соблюсти карантин и в скором времени, даст Бог, все наладится🙏🏻"

Напомним, что дочь Заворотнюк посветила на камеру голым животом в дерзком образе: «Такая стройная».

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