24-летняя Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже год борется с раком, удивила нежным снимком

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka . На снимке девушка стоит в платье, сверх которого она накинула большой пиджак. Анна смотрит вдаль, демонстрируя свои шикарные волосы и идеальный профиль.

«Сегодня я бы хотела затронуть тему, которая для всех очень близка и понятна - дружба. Человеку очень трудно выносить одиночество. Даже маленький человечек на детской площадке уже пытается найти себе друга», - отметила Анна.

Она заявила, что друзья помогают чувствовать некую защиту, дают понимание, что ты не одинок. По мнению девушки, друзей нужно пытаться сохранить любой ценой, несмотря на недопонимания или обиды.

За два часа пост Заворотнюк собрал 1600 лайков. В комментариях подписчики стали делиться своими историями, связанными с дружбой.

«Я рада, что вы пишите каждый день, в этом случае, не забываю лишний раз попросить у Бога здоровья нуждающимся, да и себе и своей семье», - отметила одна из поклонниц.

Как известно, семья Заворотнюк до сих пор держит молчание по поводу здоровья Анастасии. Недавно Анна вернулась в Инстаграм, написав, что испытывает ежедневную боль, но должна попытаться выплескивать все свои мысли в сети.

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