Известная певица Тина Кароль устроила дома насыщенную тренировку на карантине

Артистка в традиционной манере показала на своей странице в Инстаграм в разделе Стори серию кадров с тренировки, которую проводит каждое утро. Похоже, после введения карантина и отмены множества светских мероприятий у артистки появилось свободное время на дом, семью и себя саму, сообщает Politeka.

В этот раз на представленных кадрах Тина продемонстрировала часть своей разминки на красном коврике для йоги. Одета певица в короткий топ болотного оттенка и в темные лосины с высокой посадкой.

При этом сама артистка на камеру внимания не обрщает, а просто занимается на полу, активно выполняя упражнения и демонстрируя растяжку, которой ей удалось добиться благодаря упорным тренировкам.

"Каждый новый день – это свершение природы. Это должно быть и Вашим свершением. Идите на встречу своему страху и не сворачивайте. Каждень день – это шанс, Ваша победа над собой, вызов. Это невероятно увлекательный путь длинною в жизнь. Путь к себе. Иди на жизнь", – написала днем ранее певица под похожим фото.

Ранее певицу Тину Кароль заметили с новым мужчиной, который является популярным отечественным телеведущим. Так, звезда позирует вместе с популярным телеведущим Даниелем Салемом, который вел несколько уже легендарных для Украины проектов.

Пара рассказывает о новых проектах, которые должны появиться на украинском телевидении, и призывает граждан «выбирать», что больше понравиться. При этом звезды смотрят друг на друга и улыбаются. Однако поклонники Кароль остались без возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье