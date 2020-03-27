Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут рассказала, как из-за коронавируса изменилась жизнь ее семьи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Давно я так много и долго не разговаривала по телефону... Утренний звонок бабушке и деду. Бабушка обеспокоена судьбой мира, рассказывает, что впервые за всю жизнь не может пойти в церковь на Крестный путь. У бабушки Юлии сегодня День рождения, к слову, - она по привычке галицкой хозяйки накрыла на стол - но никто из нас не смог приехать (тоже впервые). ...Мама рассказывает, что снова принесла суп одинокой старенькой соседке...», - говорится в сообщении.

Также Фреймут призналась, что звонила подружке детства.

«Звонила я и подруге детства, вспоминали дни в садике, милые фрагменты биографий, которые в моменты карантинной тишине вигулькгули и замилували. После чтения новостей сердце переполнено любовью и тревогой за совсем чужих людей, которые вдруг становятся родными. Беречь друг друга. Теплые поздравления и пожелания вашим семьям от моей семьи...», - подчеркнула она.

Уточним, что пост Фреймут сопровождала фотографией, на котором она изображена вместе со своим возлюбленным.

«Боже, какая пара», «идеальная пара», «побольше бы таких фото», «на вас так приятно смотреть», - пишут пользователи.

Напомним, Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места.

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут отбросила стыд и удивила экстремальным декольте.

Также Politeka писала, что исхудавшая Фреймут поразила внешним видом на семейных фото.