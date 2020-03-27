Известная украинская певица Надежда Мейхер показала новое фото в Инстаграм

На фото Надя позирует в черном блестящем платье с внушительным декольте. Образ она дополнила украшениями на шее. Волосы у Мейхер были в этот раз по шею и растрепанными. На кадр наложен эффект, который придал ему старины. Певица позировала в ванной, скорее всего. Кадр, возможно, из 2013 года. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить под фото почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Это тот день когда я окончательно и бесповоротно влюбился!!", "Слова - в точку! Крылья обрезают, по рукам бьют, становится больно, и дальше лететь уже труднее. В результате останавливаешься, или, еще хуже, падаешь. Спасибо за стихотворение! Многое напомнило, навеяло", "пишите очень прекрасно, изящно, очень. Прошлое должно быть всегда и быть в памяти. 2013 г. вы с Константином потрясающе выбирали новую группу. На одном дыхании смотрела проект".

Напомним, известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый соблазнительный образ в Инстаграм.

На фото Надежда стоит возле стены и позирует в пальто, а также платье, которое имеет открытые плечи. Можно сразу заметить, что Мейхер без белья. Волосы в этот раз были растрепаны на певице, а образ она дополнила обувью на большом каблуке.

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