Владимир Остапчук насмешил неожиданной сменой имиджа во время карантина

Известный украинский ведущий, который недавно попал в громкий скандал в связи со своим разводом, проводит карантин со своими детьми. Так, Politeka сообщает, что депутат поделился новым фото со своей дочерью Эмили на своей странице в Инстаграм.

На снимке можно увидеть, что отец с дочерью вовсю веселятся сидя дома. Они демонстрируют на камеру свои руки с милыми пластиковыми колечками, а для полноты образа Остапчук решил примерить радужный парик. В тегах под снимком он окрестил «принцессой» то ли себя, то ли свою дочь.

«Привет, котаны. Сидишь дома - пиши «❤️» в комментариях. Сидишь дома с детьми - терпения и выдержки», - подписал фото ведущий.

Подписчики Остапчука тут же принялись обсуждать снимок.

«Как на этой фотографии доченька на маму похожа», «Замечательный отец, что бы там не говорили», «Терпения и выдержки» «Какие красотки», «Ля какой», «Классная малая», «тебе даже такой имидж к лицу, красоту ничем не испортишь», - пишут люди.

Ранее Остапчук раскрыл правду о своих текущих отношениях с бывшей женой.

Известный украинский ведущий и шоумен недавно «прославился» из-за скандала со своим разводом. Остапчук признался, что относится к своему расставанию с женой в целом положительно.

«Развод – это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос – зачем его тянуть дальше?», - заявил ведущий.

Остапчук добавил, что несмотря на скандальное заявление его бывшей супруги Елены Войченко, которая на всю страну рассказала о его изменах и манипуляциях, сейчас они общаются вполне нормально.

Напомним, Остапчук и Ризатдинова снова вместе после "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, скандальный Остапчук рассмешил украинцев фото в маске.

Также Politeka писала, что Остапчук выболтал лишнее об отношениях с бывшей женой: «Не говорим на тему…».