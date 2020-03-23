35-летний украинский ведущий Владимир Остапчук ошеломил публику идеей с защитными масками

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в актуальном нынче виде, учитывая карантин из-за коронавируса, - с защитной маской на лице. Пользователей насмешила надпись на маске: "#подбухиваю".

"С ребятами из @goproducti.on готовим для вас пару сюрпризов, а пока заходите в мой магазин и выбирайте любимые вещи с самым жизненным хештегом. P.S. Каждому покупателю рулон туалетной бумаги в подарок. Не шутка", - прорекламировал маски Остапчук.

За полчаса пользователи успели почти 5000 раз "лайкнуть" фото. Правда, некоторые усомнились действительно ли такая маска имеет эффект или просто декоративная.

"Маска, которая по бокам и сверху ничего не закрывает? Владимир, не надо так)"

"Маска защищает от чего-то реально, или просто красивая?) 😁"

"можно и не бриться 😂 Вы так и сделали, - 2в1!!!!😚"

"Вов, магазин просто топчик♥️😍"

"Лучше гель дезинфицирующий или маску 😁"

"Бог маркетинга )😅ахахха"

Ранее мы сообщали, Остапчук по-крупному оскандалился из-за развода с женой Еленой Войченко в конце прошлого года. Тогда женщина раструбила на всю страну, что экс-супруг ей изменял, а также не помогает финансово с двумя детьми.

В одном из последних интервью Остапчук прокомментировал шумный развод и посыпавшиеся на него гневные отклики в соцсети. В частности, звезда опроверг заявление жены, что он не помогает с детьми: «Мы нормально общаемся, я бываю у детей. Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко». А вот об алиментах, ведущий коротко ответил, что они с бывшей женой не говорят на эту тему.

Также недавно стало известно, что у Остапчука новая пассия - 33-летняя нотариус Кристина.

Напомним, бывшая жена Остапчука устала молчать и высказалась о его новой любовнице.

Как сообщала Politeka, скандальный Остапчук выдал грязную правду о мужчинах, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Остапчук унизил украинцев и опозорился заявлением о Евровидении.