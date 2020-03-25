Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", и украинский телеведущий Владимир Остапчук засветились вместе

Видео опубликовала Анна у себя в Инстаграм. Как оказалось, она с Владимиром отправились на шоу "Интуиция", которое идет по одному из украинских телеканалов. Ризатдинова там была в блестящем платье, в котором открыты плечи. Гимнастка белье забыла надеть. Остапчук был в рубашке и штанах. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Друзья, включайте сегодня в 19,00 шоу Интуиция. Вас ждет настоящий батл, но уже не на танцполе. Не пропустите", - написала Анна.

Фанаты успели просмотреть видео более 5 тысяч раз. Также они написали несколько комментариев, в которых обсуждали тандем Анны и Владимира. А один пользовать отметил, что "противно смотреть" на Остапчука.

Ранее мы сообщали, что украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, похвасталась своим спортивным навыком.

Красотка часто публикует в Инстаграм фото и видео с тренировок. В этот раз Анна предстала в спортивном костюме, однако в необычной позе.

Гимнастка встала на голову, опираясь на локти. Анна сплела ножки, вытянув одну из них вверх.

Напомним, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» попотела в крошечном топе

А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы затянула идеальную фигуру черной тканью

Также Politeka сообщала, что фаворитка Ямы из «Танців з зірками» показала, что с ней сделал карантин



