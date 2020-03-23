Жена известного украинского путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко всегда прекрасно выглядит и этот раз не стал исключением

Красотка опубликовала фото, сделанное в ванной, пишет Politeka.net. На снимке модель позировала в одном белом халатике, который спустила с плеча. Звезда посветила шелковым телом, немного показав пикантные места.

В частности Александра едва удерживала белую ткань на сочных прелестях, при этом положив одну из рук на талию, видимо, чтобы халат не распахнулся.

Девушка присела на ракивину, показав стройную ножку.

Ее образ дополнили кольцо и маленькие сережки в ушах. Легкий макияж лишь подчеркнул привлекательные черты Александры. А красный маникюр добавил образу яркости.

Кучеренко закинула волнистые волосы набок и посмотрела будто влюбленным взглядом на бутылочку которую зажала в ладони. Позади нее виднелось зеркало.

В посте Александра рассуждала о салонах красоты, которые закрыли на время карантина. По словам супруги Комарова, для многих девушек это настоящая трагедия.

"Что же делать с покрытыми гелем ногтями, сросшимися бровями, отклеивающимися ресницами и отросшими корнями волос? Не говоря уже о привычных макияжах, укладках и массажах. А ответ прост: девушки, а давайте сами ухаживать за собой и наводить красоту в домашних условиях))?", - предложила звезда.

За 12 часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Даже украинский путешественник не удержался и написал: "Красивая у меня жена🙂".

"Вау 😍", "Сашенька, ты само совершенство ❤️ Рутинный уход самый благодарный, ведь это ещё и поддержание молодости, показатель любви к себе 🌹", "Прекрасная", "Легко рассуждать, когда имеешь совершенную внешность. У многих нет природных данных, вот и идут в салоны наращивать то, что не дано:)", "Умница-красавица!!А теперь, наконец у вас с Димой ,будет настоящий медовый месяц!!Вот он теперь точно никуда долго не поедет-удачи и любви!❤️👏", "Я за натуральность! Мало того, что вся эта искусственная «красота» затратная, так еще и все эти гламурные штучки похожи между собой", - написали остальные.

Напомним, Комаров не удержался и показал, как его балует красавица-жена.

Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова застыла в соблазнительной позе, даже Пономарев не сдержался.

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