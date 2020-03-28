Российская примадонна Алла Пугачева не жалеет, что они разошлись с Филиппом Киркоровым
Об этом пишет издание Телепрограмма.
Алла Пугачева не скрывает причины развода с королем поп-сцены Филиппом Киркоровым.
Как известно, звездный брак продержался всего 9 лет. Тогда Алла Пугачева признавалась, что не смогла сдержать своего влечения к молодому шоумену Максиму Галкину.
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Примадонна не ожидала, что способна испытывать такие большие чувства. Позже она сказала Филиппу, что не существует вещей, способных остановить ее от расставания.
А совсем недавно Алла Пугачева призналась, что брак с Киркоровым распался из-за ее измены. Говорить об этом российская примадоона не любит, да и о Филиппе вспоминает с некоторым отторжением.
«Рога наставила один раз и достаточно», — прокомментировала Пугачева свой старый поступок.
Что касается творчества Филиппа Киркорова, то примадонна его не особо одобряет.
В комментарии журналистам она призналась, что охарактеризовать емко то, что делает экс-муж, ей сложно, поскольку она не является поклонницей такого жанра. Целеустремленностью же Филиппа остается только восхищаться.
«Ну трудяга он, че? Кому-то нравится такое», — подытожила Алла Пугачева в общении с журналистами.
Ранее мы рассказывали о том, что Алла Пугачева разрушила популярную группу. С такими обвинениями выступил музыкант Вячеслав Малежик.
По его словам, были такие времена, когда примадонна очень тесно сотрудничала с "Веселыми ребятами", и они вместе устраивали гастроли по стране.
«Все наши жены, когда узнали, что Пугачева в «Веселых ребятах», сильно нас приревновали. Помню, как они приехали однажды с инспекцией. Там была жена Саши Буйнова и еще нескольких наших музыкантов. Алла Пугачева — красивая женщина, поэтому удивляться этому в общем-то не стоит», — поделился воспоминаниями Малежик.
Напомним, что Алла Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть...".
Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».
Также Politeka писала, что Алла Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны: «Придется несладко».