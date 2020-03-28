Наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко продолжает удивлять поклонников в соцсетях

Об этом пишет Стархит.

Как известно, в 2019 году Архип Глушко встречался с моделью Марией Слугиной, которая успела даже засветиться на "Доме-2". Пара тогда рассталась, а недавно, видимо, вновь сошлись.

Наследник Тарзана решил устроить Слугиной романтический ужин при свечах.

«Пришла домой, а тут романтика. Спасибо за сюрприз, мой сладкий. Нет ничего лучше, когда тебя любят!», - похвасталась модель.

Но с тех пор, как Мария сошлась с Архипом, ее стали обвинять в корысти. Пользователи в соцсетях утверждают, что девушка хочет добиться славы с помощью сына Наташи Королевой и Сергея Глушко.

«Слово «звезда» каждый человек воспринимает по-разному. Для кого-то это что то нереальное, а я всегда придерживалась мнения, что это такие же люди, как и все, поэтому ничего сверхъестественного в этом нет. Конечно, как только мы стали публиковать совместные фото в Instagram, начался нереальный негатив в нашу сторону, а желтая пресса вовсе не дремлет — иногда такого понапишут! Но, что бы там ни писали, мы относимся к этому с юмором. Про нас можно писать, говорить все, что угодно — благодаря этому мы станем только сильнее!» — отвечала ранее девушка Архипа на критику в соцсетях.

В прошлом году пара по-тихому разошлась, а Мария даже после разрыва тепло отзывалась об Архипе и его родных.

«Во-первых, хотелось бы отметить, что этот роман — не достижение моей жизни, а взаимные чувства, которые случились у нас с Архипом. Хотелось бы дать всем понять, что никому не нравится, когда пытаются «ковыряться» в их личной жизни. Мы расстались, потому что приняли такое решение. Я с большим уважением отношусь к нему и его семье. Это был период в моей и его жизни, и он просто закончился. Ирина Шейк разошлась с Брэдли Купером, несмотря на страстные чувства. Срок годности наших отношений просто вышел. Мы друг другу благодарны за это время», — откровенно признавалась Слугина в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что сын Натали Королевой и Тарзана ошарашил мерзкой выходкой в ванной. В этот раз сын Королевой и Глушко выложил на всеобщее обозрение снимок, который был сделан в ванной, заполненной вином. Архип совсем немного оголился и решил пофилософствовать насчет эпидемии коронавируса COVID-19.

"Я был в "Ашане", люди бегали как бешеные, скупая все, что видят. Но что это даст? Поставки будут продолжаться, мы не умрем с голоду. Почему нельзя использовать это время не для панических атак, а для себя?" — задался сын Королевой и Глушко вопросом.

Но философия от сына профессионального стриптизера не пришлась по душе подписчикам. Некоторые комментаторы отметили, что у 18-летнего Архипа еще нет жизненного опыта, чтобы он мог делиться советами с остальными.

Напомним, что карантин больно ударил по артистам, концерты и съемки отменяются

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