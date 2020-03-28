Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева появилась в новом эфире шоу "Лига смеха" в стильном наряде

В этот раз на фан-странице в социальной сети Инстаграм появились кадры со съемок Нади во время участи в юморном шоу "Лиги смеха". Как известно, Надя является одним из членов жюри в этом сезоне и активно болеет за свою команду, пишет Politeka.

В этот раз на представленных кадрах Надя появилась в необычном строгом и сдержанном виде. Похоже, наблюдая за одним из номеров молодых людей, Надя слишком увлеклась и с серьезным выражением лица ее засняли фотографы.

На певице - джинсовая куртка темного цвета с разноцветными вставками и светло-серая майка. Также Надя позировала с привычным ярким макияжем на лице с акцентом на алые губы.

«Слишком эмоциональная Надя 😂❤️ . #надядорофеева #лигасмеха», «Зато красивая всегда😚», «Ти красивая😍😍😍», «Моя же)», – написали в свою очередь поклонники под постом с новыми снимками Дорофеевой.

До этого на фан-странице в социальной сети Инстаграм появились кадры со съемок Нади и Алексея в спортивном стиле. Звезды появились в ярко-розовом и фиолетовых костюмах в рамках рекламной фотосессии и приятно удивили поклонников удачными образами.

Так, на двух преставленных кадрах Надя и Алексей позировали в сдержаных нарядах кислотно-ярких оттенков, а дополнили свои образы такого же стиля верхней одеждой. Алексей позировал в желтой куртке на замке, а Надя в ветровом плаще едва ли заметного серебристо-голубого оттенка.

Примечательно, что на представленном кадре также можно заметить старую прическу Нади - волосы артистки намного длиннее тех, что сейчас, а также теперь видно, что цвет волос очень светлый. На снимке Надя с волосами, уложенными в аккуратные волны, ярко улыбается и корчит "рожицы" вместе с Позитивом.

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