Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала стройную и заметно похудевшую фигуру в спортивном костюме

В этот раз на своей специальной странице, где звезда делится собственными замечаниями, раскрывает секреты похудения и также показывает, как проходят ее будни на карантине, пишет Рoliteka.net.

Вера появилась в спортивном костюме пастельного оттенка, состоящем из топа и лосин с высокой посадкой. Волосы звезды распущены, а сама она в ролике приветливо улыбается. По мнению поклонников, звезда стала еще худее и у нее "остались одни косточки":

"У нас прошла ещё одна он-лайн тренировка с тренером 💙 лично я очень собой довольна🤪!) Аплодирую всем, кто занимался с нами) 👏🏻

И всем, кто позанимается в любое другое время) ключевое слово - позаниматься 😉 но не забывайте, под жирком не видно даже самого проработанного пресса 😉. Поэтому самое главное - наладить своё питание! Я сохранила все эфиры, которые были , поэтому вы сможете их смотреть, пересматривать и делать выводы) с благодарностями моим замечательным гостям)) Помните - самое лучшее время для всего этого - СЕЙЧАС!!!

И, повторюсь здесь - после каждого пункта, которым вы сделали себе ‘хорошо’ , благодарите себя, хвалите себя! Будь то правильный ужин вовремя, полноценно сделанная тренировка или пройденные 10 тыс шагов) 💫", - написала Вера.

Также Вера Брежнева поделилась милым домашним фото с Константином Меладзе. В последние дни во многих странах мира действуют те или иные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого многие люди буквально «застряли» в собственных домах. Звезды не стали исключением.

Популярная украинская певица, перебравшаяся в Россию, решила напомнить людям о важности самоизоляции. В разделе Сториз своего Инстаграм Брежнева опубликовала совместное домашнее фото со своим мужем Константином Меладзе. На снимке певица лежит на постели или диване в обнимку с супругом. Правда, видно на фото только руку Меладзе, которой он приобнимает жену. Впрочем, догадаться, что это он несложно, так как на руке видно обручальное кольцо.

Напомним, Брежнева в спортивном костюме показала идеальные ноги после тренировок.

Как сообщала Politeka, горячая Брежнева показала, чем соблазняет Меладзе на карантине.

Также Politeka писала, что дерзкая Брежнева удивила жарким видом в боди из блесток.