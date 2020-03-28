Знаменитая артиска Ани Лорак показала новые кадры со съемок клипа "обещаю"

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице в разделе Стори Каролина решила показать два образа, которые примерила во время работы над новым клипом. При этом не забыла Лорак напомнить о том, что сейчас карантин и следует поберечь себя, пишет Рoliteka.net.

На новых фото звезда появилась с довольно небрежно уложенными волосами с косой челкой и бледно-белого цвета плащом с тонким ремнем. На втором снимке звезда предстала в белоснежном комбинезоне с пикантным вырезом сразу под грудью, что заметно подчеркивает талию звезды.

Артистка написала на одном из фото: "Оставайтесь дома и берегите себя!". Однако, так как фото представлены в специальном разделе, пользователи Инстаграм новые кадры прокомментировать не смогли.

Отметим, в целом образы звезды произвели неоднозначное впечатление на фанатов во время презентации клипа "Обещаю". Многие уверены, что звезда воспользовалась "уколами красоты" и стала похожа на куклую

До этого певица опубликовала новое фото на диване, на котором она лежит с приоткрытым ртом, подложив руки под голову. Новым снимком она намекнула, что готовит сюрприз поклонникам, и который будет уже в скором времен.

Также она засветила на фото декольте в коротком топе с широкими рукавами. Образ дополняли штаны с высокой посадкой в тон топу. Волосы она уложила объемными прядями.

В комментариях поклонники по достоинству оценили ее новый образ и фото. Также большинство фолловеров отметили, что ждут ее сюрприз.

«С Лазаревым дуэт?», «Прелестный ангел», «Ани Лорак, я ваша фанатка, очень вас люблю и, может быть, наступит такой день, когда я с вами встречусь», «С нетерпением жду», «Я уже не могу дождаться. Каролина, спасибо вам большое за то , что балуете нас своими прекрасными сюрпризами. Я предполагаю, что это будет песня , но там как будет...в любом случае я знаю , что это будет прекрасно», «Каролина, ты Сногсшибательна)», «Такая нежная 💫», – написали под фото звезды пользователи сети.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве.

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа.