Влад Яма необычно поздравил с Днем театра

Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Instagram.

"С Днём Театра!.. И хоть в жизни и так нескучно, на сцену всё же тянет... Увидимся!", - сообщил он и прикрепил свои самые горячие фото, которые он выкладывал в соцсетях.

Стоить отметить, что эти снимки вызвали в свое время довольно бурные обсуждения среди его поклонниц женского пола.





В этот раз он тоже собрал немало лестных комментариев под своей публикацией.



"С праздником вас успехов благополучия здоровья удачи", " Вау" ," Ямочка, и ты в спектаклях участвуешь???))) Хочу посмотреть)))", "Актёрское мастерство у тебя в крови, смотришь и веришь!!! С профессиональным праздником", - писали под постом артиста.





Ранее, Влад Яма неожиданно для всех решил сменить имидж и отрастить волосы.

Он опубликовал черно-белое фото, на котором видна только половина его лица. При этом на снимке заметно, что на голове хореографа появились совсем еще короткие волосы.

Впрочем, пока неизвестно, действительно ли Яма решил отращивать волосы, или позже вернется к своей традиционной прическе.

Напомним, Влад Яма со всей силы прижался к горячей жене, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике.

Также Politeka писала, что заросший Влад Яма внезапно обратился к украинцам, видео: «Не хватает злости».



