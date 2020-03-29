Что ни день, то скандал

Сегодня, чтобы привлечь внимание общественности, нужно уметь эпатировать, кидать вызов системе и устоявшимся рамкам

Многие звезды шоу-бизнеса именно это и делают, а некоторые любят привлекать внимание скандалами и различными выходками. Politeka вспомнила самых эпатажных звезд, о которых не перестают говорить СМИ, несмотря на то, что их недолюбливают миллионы.

Одна из самых странных звезд российского шоу-бизнеса – это Анастасия Волочкова. Она не стесняется быть нелепой, регулярно выкладывает в сеть свой знаменитый шпагат и цвет от поклонника. Несмотря на то, что над ней насмехаются коллеги и россияне, Волочкова не перестает удивлять поклонников дерзкими выходками.

Одна из самых ярых ненавистниц Волочковой – ее бывшая подруга, телеведущая Ксения Собчак. Она не упускает возможности, чтобы поиздеваться над звездой балета.

Недавно она даже попыталась записать с Волочковой интервью, которое закончилось скандалом и взаимными обвинениями. Собчак тоже любит эпатировать публику своими заявлениями и выходками.

Поп-король Филипп Киркоров известен своей любовью к ярким нарядам и необычным поступкам. От его костюмов невозможно отвести взгляд. В последнее время артист использует любой повод, чтобы о нем говорили, пытается быть в тренде.

Муж Наташи Королевой несмотря на зрелый возраст продолжает эпатировать публику откровенными снимками. Он регулярно делится фотографиями, на которых позирует обнаженным. Вероятно, профессия обязывает.

Напомним, что беременная Ксения Собчак запихивается устрицами, пока Виторган молит о финансовой помощи: "Будьте неравнодушны!".

Как сообщала Politeka, мокрая Волочкова показала, в каком виде ходит перед женихом: "Предложите любимым...".

Также Politeka писала, что Киркорова с роскошной блондинкой засняли в самый пикантный момент: «Вот негодник!».